Петербургский суд рассмотрит иск к компании "ВКонтакте"

Сегодня, 23 января, Горсуд Санкт-Петербурга отменил определение Смольнинского районного суда о возврате иска Лилии Чанышевой – сотрудницы штаба Навального. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.





Осенью 2018 года Чанышева обратилась в суд с иском о взыскании с компании “ВКонтакте” средств за моральный вред. Дело в том, заявила активистка, что соцсеть без разрешения Чанышевой передала Центру по противодействию экстремизму МВД Башкирии её личные данные. Среди них были адрес электронной почты, номер телефона, дата регистрации в сети.После этого Центр “Э” передал эту личную информацию в сторонние компании.



В декабре 2018 иск Чанышевой был отклонён Смольнинским судом. Однако сотрудница штаба Навального подала жалобу в Горсуд, который сейчас её удовлетворил. Дело будет рассмотрено.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что суд обязал компанию, которая повредила здание при строительстве «Дома у Невского», провести ремонтные работы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



