Прокуратура потребовала прекратить продажу табака около гимназии в центре Петербурга





В ходе проверки выяснилось, что продуктовый магазин ООО «Лиман» на улице Восстания нарушает требования закона в сфере торговли табачной продукцией.



Согласно данным региональной информационной системы расстояние от образовательной организации - ГБОУ гимназия № 209 Центрального района до этого магазина составляет менее 100 метров, что является нарушением норм Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».



Прокуратура района в отношении генерального директора организации возбудила дело об административном правонарушении и потребовала устранить нарушения. .



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в центре Петербурга прокуроры нашли пять магазинов, где продавали сигареты, несмотря на близость к школам.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Прокуратура Центрального района проверила соблюдение требований закона, регламентирующего розничную продажу табачных изделий, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.