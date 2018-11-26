В купчинском парке петербуржцы обнаружили гигантскую гранитную крошку

Необычно большую гранитную крошку нашли рассыпанной по дорожке парка Героев Пожарных в Купчино. Булыжники обнаружили сегодня, 23 января, местные жители. Об этом пишет “Мойка78”.





Пока очевидцы думали, что камни имеют отношение к гранитной крошке, которой собираются посыпать дороги Петербурга, Смольный разъяснил ситуацию.





Оказалось, что куски гранита не связаны с комитетом по благоустройству. Организация сообщила, что за парк Героев Пожарных отвечает компания, которая сейчас проводит его реконструкцию. Работы планируется закончить к концу текущего года.





Однозначного ответа на вопрос, как гранитные булыжники появились в парке, Комитет по благоустройству не дал. Но, вероятно, они завезены туда в рамках реконструкции территории.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жители Петербурга обнаружили в купчинском вейк-парке загадочного зверька . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



