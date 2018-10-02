В Петербурге диспетчера теплосети будут судить по делу о погибших после прорыва трубы на Измайловском





Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Напомним, утром 28 сентября 2018 года в подвале дома, где находится антикафе «Типичный Питер», прорвало трубу с кипятком, в результате чего двое молодых людей погибли.





Как полагает следствие, трагедия произошла в результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей, выразившихся в нарушении нормативно-правовых документов.



Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что «Т Ранее сообщалось о том, что «Т еплосеть Петербурга» получит из бюджета 1,5 млрд рублей на профилактику аварий после трагедии на Измайловском проспекте.(Майя Брик, Gazeta.SPb)









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Старший диспетчер центральной диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили Gazeta.SPb в Cледственном комитете Петербурга.