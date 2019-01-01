Ветераны в Петербурге получат ещё два дня бесплатного проезда

Сегодня, 23 января, Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект о введении для ветеранов ВОВ ещё двух дней бесплатного проезда. Об этом сообщает “Фонтанка”.





Теперь ветераны в городе на Неве смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно 22 июня – в день начала войны, и 8 сентября – в день начала блокады Ленинграда.





С инициативой этого закона выступили представители фракции “Единая Россия”. Изменения будут внесены в Социальный кодекс Петербурга.





Напомним, что до этого момента ветераны в Северной столице могли бесплатно пользоваться общественным транспортом только 8 и 9 мая, а также 27 января – в День снятия блокады.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ветераны в Петербурге временно получат право на бесплатный проезд в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



