В Коммунаре четырехлетняя девочка поела экзотических фруктов и умерла

Родители вызвали скорую помощь, но медики уже не могли ничем помочь и были вынуждены констатировать смерть девочки, сообщает АН «Оперативное прикрытие».





Сообщение о смерти ребенка стало поступило 23 января около четырех часов утра.





Известно, что незадолго до трагедии, девочка и ее семья ели экзотические фрукты. Всей семье после употребления фруктов нездоровилось, однако взрослые справились с отравлением, а детский организм не выдержал.



Сейчас по факту случившегося ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге трехлетняя девочка о бварилась кипятком из опрокинутого чайника. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



