В метро Петербурга раскрыли тайну "вагонов-батареек"

Своеобразные вагоны, которые прозвали “батарейками”, начинают работать в метро Петербурга, когда станции закрываются для пассажиров. Об этом сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”.





Оказалось, что “вагоны-батарейки” – это электровозы, которые нужны для перевозки оборудования от одной станции к другой. Есть два способа их работы: от контактного рельса или от аккумулятора. В свою очередь, аккумулятор находится внутри самого вагона и занимает то место, где обычно стоят диваны для пассажиров.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в метро Петербурга рассказали, когда машинистам приходится сами объявлять остановки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



