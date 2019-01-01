В Ленобласти экс-директор музыкальной школы обвиняется в мошенничестве на сумму более двух млн рублей

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.



Как полагает следствие, в 2007 и в 2013 годах подсудимая фиктивно трудоустроила на работу двух своих знакомых, одного в качестве звукооператора и настройщика музыкальных инструментов, другого - концертмейстером школы. Из бюджета Волховского района Ленобласти им выплачивалась зарплата, материальная помощь и премиальные.



В течение нескольких лет женщина обманным путем получала денежные выплаты за фиктивных работников, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Сумма ущерба, нанесенного бюджету составила 2 млн 440 тыс. рублей.





Кроме того, суд требует взыскать с подсудимой 2 млн 140 тыс. рублей.







