Поезда из Москвы в Петербург весной будут следовать с изменениями

Весной 2019 года поезда из Москвы в Петербург будут следовать согласно другому расписанию. Об этом сообщает “Октябрьская железная дорога”.





Первое изменение графика будет действовать с 15 по 26 апреля, второе – с 13 по 24 мая. Новшества будут не критичными. Например, поезд из Бологого в Санкт-Петербург будет теперь отправляться на несколько минут позже. С подробными изменениями стоит ознакомиться на сайте РЖД.





Также компания рекомендует пассажирам быть внимательнее при выборе и покупке билетов на эти даты.





Отметим, что изменения в графике вызваны ремонтными работами на станциях Решетниково и Торфяное.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге изменят расписание электричек от Волховстроя до Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



