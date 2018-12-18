Во Всеволожске нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома и находилась в розыске

девочку, которая ранее ушла из дома и была объявлена в розыск, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.



Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной

охраны увидел у дома №8 на улице Победы девочку, схожую по приметам с

разыскиваемой школьницей, которая 16 января 2019 года ушла из дома во Всеволожске и пропала без вести.



Находящаяся в розыске девочка была доставлена в 128 отдел полиции и

передана инспектору по делам несовершеннолетних. Родители, ранее

обратившиеся с заявлением о пропаже дочери, были извещены о

местонахождении девочки и вызваны в территориальный отдел полиции, где затем им передали ребенка.



В январе этого года были найдены и возвращены родителям уже два подростка. Напомним, чт В январе этого года были найдены и возвращены родителям уже два подростка. Напомним, чт о аналогичный случай произошел 17 января, когда сотрудники Росгвардии ашли на Центральной улице девочку, которая ранее тоже ушла из дома и была объявлена в федеральный розыск.









Во Всеволожском районе Ленобласти на улице Победы нашли 14-летнюю