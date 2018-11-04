Суд Петербурга рассмотрит иск сотрудницы штаба Навального к «ВКонтакте» за разглашение личных данных





Истица подала на определение частную жалобу в которой просила определение суда отменить и обязать суд принять заявление к рассмотрению по существу.



Дело будет возвращено в районный суд для рассмотрения со стадии принятия.



Ранее сообщалось о том, чт Ранее сообщалось о том, чт о женщина подала в Смольнинский су д на соцсеть «ВКонтакте» за выдачу данных МВД. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Ранее Смольнинский районный суд Петербурга оставил без движения иск Чанышевой к ООО «Вконтакте» , так как была нарушена форма и содержание искового заявления.