Глава парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров планирует остаться секретарем “Единой России”





Макаров заявил, что на тайных выбора за него отдадут голоса сотни, при этом подчеркнул, что каждый год он слышит сплетни о своей отставке — и так уже 8 лет.





Вячеслав Макаров (род. в 1955) родом из Липецкой области, окончил Военную академию. Имеет степень кандидата исторических наук. Пост председателя ЗакСобрания получил в 2011 году. Секретарем “ЕР” избран в октябре 2012 года — тогда за него, по данным в сети, проголосовали 173 делегата из 182.





Глава парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил о намерении остаться секретарем “Единой России”: выборы пройдут на эту должность пройдут 31 января.