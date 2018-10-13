   Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав шесть млрд рублей



Чистая прибыль банка за 2018 год составила шесть млрд рублей

Чистый процентный доход банка «Санкт-Петербург» за прошлый год составил 22,1 млрд рублей. Операционные расходы кредитно-финансовой организации выросли на 5,1% и составили 14 млрд рублей. Активы банка по итогам прошлого года составили 651,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, чт о банк «Санкт-Петербург» сократит число отделений.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49,2% по сравнению с результатом за 2017 год, сообщили Gazeta.SPb в банке.