Гореловский путепровод в Красносельском районе Петербурга отремонтируют к концу лета





Путепровод проложили у пос. Горелово на трассе “Нарва” (А-180), он проходит над путями железной дороги из Красного Села в Санкт-Петербург. После реконструкции у путепровода будет шесть полос вместо двух и снизятся ограничения по весу автомобилей, передают в правительстве.





Гореловский путепровод в Красносельском районе отремонтируют к концу лета 2019 года, сообщили Gazeta.SPb 23 января в правительстве Санкт-Петербурга. Работами занимается ЗАО “Пилон”; пока что работы идут согласно графику. За ремонт подрядчику заплатят 889 млн рублей, сообщили в Смольном.