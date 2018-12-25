Житель Ленобласти предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над мальчиками

Как полагает следствие, 30 августа 2017 года обвиняемый познакомился на улице с 11-летним мальчиком, которому предложил съездить на озеро, тот согласился. Находясь на берегу озера «Червонное» в поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти, мужчина изнасиловал мальчика.



Кроме того, установлена причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, совершенных в съемной квартире по месту его жительства в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. Так, в марте 2018 года мужчина подверг сексуальному насилию двух 12-летних мальчиков.



Отмечается, что мужчина проживал в съемной квартире в дер.Новое Девяткино и занимался частным извозом.



Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.







