На Старорусской улице Санкт-Петербурга открыли музей медицины блокадного Ленинграда





С идеей его создать выступила Татьяна Голубева, доктор медицинских наук — и проект воплотили в жизнь всего за 2 месяца. Его разместили в здании госпиталя №51,сообщили в Смольном.





На открытие приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выпил чаю с ветеранами, вручил памятный знак в честь приближающейся даты 75-ти лет со дня снятия блокады и выразил радость по поводу появления музея. Он отметил, что медики города предотвратили эпидемию, при которой Ленинград, возможно, не устоял бы.





На Старорусской улице Санкт-Петербурга провели открытие музея медицины Ленинграда во время блокады, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города 23 января.