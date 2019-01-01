Житель Ленобласти убил свою сожительницу из-за того, что она отказалась готовить ужин

По подозрению в убийстве женщины задержан 43-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном.





По версии следствия, убийство произошло вечером 13 января 2019 года, когда мужчина вместе со своей сожительницей праздновали ее день рождения и распивали алкоголь. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, из-за отказа женщины приготовить ужин, мужчина сильно избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.





Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.





Ранее сообщалось о том, что житель Волосовского района в Ленобласти похитил свою бывшую сожительницу и на протяжении нескольких дней избивал.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



