В Санкт-Петербурге прикрыли бар BarSuk на Индустриальном проспекте после жалоб горожан (фото)





Жители Петербурга жаловались на шум и нарушение пожарной безопасности. Когда сотрудники прокуратуры приехали в заведение, выяснилось, что там заведение вообще не имеет права на существование: несколько человек организовали бар в нежилом помещении без всяких документов. В заведении продавали контрафактный алкоголь, там не платили налоги, а про пожарную и санитарную безопасность нечего и говорить, сообщили в прокуратуре.







Сотрудники ведомства забрали с собой весь алкоголь — сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передают в прокуратуре Петербурга.

Напомним, в Ленобласти начинают борьбу с ночными рюмочными. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга





На Индустриальном проспекте сотрудники прокуратуры прекратили работу бара “Барсук” после жалоб жителей дома, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 января.