За прошлый год в СЗФО было продано три млн смартфонов на 49 млрд рублей





За рассматриваемый период в регионе было продано 3 млн смартфонов на сумму 49 млрд рублей. Тренд увеличения средней цены на смартфон сохраняется: 16 500 рублей она достигла в 2018 году, в то время как в 2017 году — 14 000 рублей, рост составил 18%.

В ТОП-5 самых покупаемых брендов в количестве вошли Samsung (25%), Honor (15%), Apple (13%),MI (8%) и Huawei (7%). В деньгах Apple (36%), Samsung (26%) и Honor (13%), Huawei (6%) и MI (6%). За 2018 год Honor нарастил свои показатели в штуках в 3 раза, в деньгах почти в 3 раза.









За 12 месяцев 2018 года в СЗФО было продано на 3% больше смартфонов, чем за тот же период годом ранее в штучном выражении, и на 21% — в денежном,сообщили Gazeta.SPb в объединенной компании Связной | Евросеть.