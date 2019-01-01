В школах Кемеровской области дети на школьных уроках падают в голодные обмороки





Как заявил Кислицын, у некоторых детей нет денег на обед в столовой, некоторые, возможно не успевают даже хорошо позавтракать, если добираются из сел — и это приводит к плохому самочувствию и проблемам со здоровьем.





Кислицын заявил, что связался с коммерческими предприятиями, которые начнут решать проблему — сейчас в одной из школ еду оплачивают 11 детям.





Омбудсмен Дмитрий Кислицын рассказал, что в школах Кемеровской области, за которую он несет ответственность участились случаи обмороков у учеников из-за плохого питания, передает Интерфакс 23 января.