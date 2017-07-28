



Груз остановили на пункте в деревне Лобок. Таможенники осмотрели груз и попросили документы на него, которых у водителя не оказалось. В автомобиле, который вез сыр, не было даже холодильника, сообщает ведомство Петербурга. Впрочем, здесь водителей можно понять — в Ленобласти последние дни температура выше -10 не поднималась. В конечном итоге, таможенники отказали грузовику во въезде на территорию России.





Белоруссия, по данным в сети, является из ключевых поставщиков сыра в Россию, которого на территории нашей страны очень не хватает. Страна активно поставляет сыр в Монголию и даже Китай.





На границе с Белоруссией развернули 450 кг сыра для магазинов Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре в среду 23 января.