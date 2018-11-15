Суд Петербурга оставил под арестом бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова





Виктор Ефимов будет находится под стражей 12 февраля 2019 года.





Он обвиняется по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».



По версии следствия, Ефимов дал указание проректору подписать гоcконтракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на сумму 36 млн рублей, заранее зная, что условия контракта выполняться не будут. С расчетного счета ВУЗа на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Таким образом, по версии следствия, Ефимов похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 36 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.



Ранее сообщалось о том, что « Ранее сообщалось о том, что « Заминировавшая» ради ректора Аграрного университета суд фанатка объяснила своей поступок. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Пушкинского районного суда Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-ректора Аграрного университета Виктора Ефимова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.