На севере Петербурга выявлено более 200 правонарушений в сфере миграции и розничной торговли





По итогам мероприятий выявлено 175 административных правонарушений, в их числе нарушения режима пребывания на территории России и нарушения правил осуществления розничной торговли. К административной ответственности привлечены 163 иностранных гражданина, 18 из них будут выдворены на пределы нашей страны.

Также за нарушения правил осуществления трудовой деятельности привлечены 12 иностранных граждан, они тоже будут выдворены за пределы России. В отношении ряда юридических лиц, допустивших данные деяния, возбуждены дела об административном правонарушении. Организациям грозит штраф до одного млн рублей.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге толерантность к мигрантам снижается, а количество региональных покупателей жилья растет. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Калининском и Выборгском районах Петербурга проводился рейд около станций метрополитена, на строительных объектах и в общежитиях, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.