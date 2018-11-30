Прокуратура нашла нарушения при проверке медклиники “Альмед+” в Санкт-Петербурге





Как сообщают в ведомстве, к ним поступила жалоба, вероятно, от одного из клиентов.





Инспекторы подтвердили, что в клинике Петербурга нарушаются требования закона в сфере здравоохранения. Выяснилось, что медсестра не надевает форму при процедурах, в шкафу для мединструментов почему-то лежат документы, при УЗИ используют просроченный гель, а электрокардиографию проводят в кабинете для сбора венозной крови, что вообще-то делать нельзя, сообщили в прокуратуре.





Сотрудники ведомства обратили в Роспотребнадзор, где вынесут свое суждение по этому делу, передали в прокуратуре Санкт-Петербурга.





Прокуратура проверила медклинику “Альмед+” в Адмиратейском районе и осталась недовольна увиденным, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 января.