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Прокуратура нашла нарушения при проверке медклиники “Альмед+” в Санкт-Петербурге
12:56
Тэги: клиника, проверка, прокуратура, адмиралтейский район
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