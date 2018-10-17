Житель Приморского района Петербурга может получить 5 лет тюрьмы за кражу 18 велосипедов





По данным прокуратуры, мужчина совершил первую кражу в апреле, а задержали его в августе 2018 года. Получается, в среднем мужчина воровал по одному велосипеду почти каждую неделю — при этом успевал их продавать.





Средняя стоимость подержанного велосипеда в Санкт-Петербурге, по данным в сети, может доходить до 10-15 тысяч — зависит от марки.





В Санкт-Петербурге слушают дело жителя Приморского района, который обвиняется в краже 18 велосипедов в районе — подозреваемый уже полностью признал вину, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 января.