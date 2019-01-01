В Ленобласти послушники Антониево-Дымской обители поймали в храме ночного вора





Злоумышленник проник на территорию святилища ночью и стащил драгоценности с иконы Божьей Матери, сообщили в полиции Петербурга. Он хотел сбежать, но его поймали проснувшиеся монахи. Мужчине 31 год, сейчас его передали правоохранительным органам.

Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь основан в XV веке, в советское время был закрыт. В него вернулись монахи в середине 90-ых годов. Он расположен в деревне Красный Броневик.





Мужчина попытался украсть ценности из храма в Антониево-Дымском мужском монастыре в Бокситогорском районе, сообщают ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.