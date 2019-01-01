На трассе А-114 после массового ДТП восстановили движение





По предварительной информации, 23 января в 08:04 в Бокситогорском районе Ленобласти в 5 км. от поворота на Пикалево на автодороге "Новая Ладога" произошло ДТП в котором участвовало два грузовых автомобиля и два автомобиля "Жигули". В результате ДТП никто не пострадал. Движение было восстановлено в течении 15 минут.





По факту ДТП проводится проверка.









Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"















На автодороге "Новая Ладога" после массового ДТП восстановлено движение, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.