“Пункт назначения”: с грузовика свалились трубы на пересечении Народной и Дальневосточного (фото)





Пользователи соцсети вспомнили фильм ужасов “Пункт Назначения”: там в одной из сцен герой погибал из-за упавших с грузовика деревянных бревен. В этот раз все обошлось — пластиковые трубы довольно легкие, и маловероятно, что их падение могло кого-то даже серьезно травмировать.







Напомним, ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга маршрутка попыталась выпихнуть иномарку с проезжей части .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





В Санкт-Петербурге утром 23 января на пересечении Дальневосточного пр. и Народной ул. грузовик “потерял” свой груз: пластиковые трубы рассыпались по всей проезжей части, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.