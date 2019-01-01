ЗакС Петербурга утвердил Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора





В среду, 23 января за его кандидатуру проголосовал 41 депутат, пять депутатов высказались против.



Эдуард Батанов родился 1965 в Оренбурге.Учился в СПбГУ. Работал в Смольном в качестве зампреда комитета финансов.



Ранее сообщалось о том, что и Ранее сообщалось о том, что и з Калининграда в администрацию Санкт-Петербурга едет работать Эдуард Батанов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





ЗакС Петербурга утвердило в должности вице-губернатора по инвестициям и транспорту Эдуарда Батанова.