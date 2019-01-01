Александр Беглов отказался участвовать перепалке с депутатом Резником и занялся делами





Резник сказал, что е собирается поддерживать дальнейшую работу Беглова на посту градоначальника и не готов выступить ни за одного из предложенных Бегловым вице-губернаторов — здесь его поддержал лидер “Яблока" Борис Вишневский. При этом оба депутата не высказали к кандидатам в вице-губернаторы никаких претензий по существу .



Однако Александр Беглов не смог выслушать своих полотических оппонентов в связи с высокой загрузкой, поэтому он уехал по делам с заседания парламента не вступая в полемику с недовольными депутатами. Вместо ВРИО на вопросы народных избранников отвечали члены команды Беглова.



Известно, что Максим Резник планирует выдвинуть своих людей на муниципальных выборах 2019 года в Василеостровском районе Петербурга (пройдут вместе с губернаторскими 8 сентября). Это может обозначать, что сегодняшнее выступление депутата Максима Резника не более чем попытка политического влияния, чтобы помочь своим людям войти в муниципальные советы Санкт-Петербурга.



Кроме того, сейчас, пока в Петербуге вместо губернатора ВРИО и есть поле для пропаганды, удобно вести борьбу за кресло в ГосДуме РФ. Критика существующих властей, режима, чиновников, конкретных персонажей политической арены всегда была самым простым инструментом завоевания симпатий населения. К сожалению, подобные популисткие мотивы работы не имеют ничего общего с реальным вкладом депутатов в процветание города и их избирателей.



Надо отдать должное ВРИО Беглову, что он нашел время и лично представил кандидатуры вице-губернаторов петербургским депутатам. Это демонстрирует его уважительное отношение к законодателям. Ведь формально он мог этого не делать, а заниматься кучей дел, которая сейчас на него навалилась. Например, борьбой со снежной стихией, обледенением дорог и тому подобным. Сейчас Александр Беглов нарасхват, вероятно поэтому он предпочел не вступать в пустую перепалку с недовольным депутатом, а снова занялся делом.





По данным представителя Аппарата губернатора Петербурга формат участия ВРИО губернатора Беглова в заседании Законодательного Собрания Сечверной столицы был известен заранее. На этой неделе график Беглова очень плотный, и он должен был уехать на другое мероприятие.



"Час правительства в ЗакСе традиционно назначается в 13.00, в этот раз время сместили на 10.30. ВРИО губернатора лично представил свою команду и как было заранее оговорено покинул зал заседаний предоставив слово членам своей команды, которые продолжают сейчас отвечать на вопросы депутатов", - сообщили GazetaSPb в Аппарате Губернатора.





Врио губернатора Александр Беглов уехал с заседания Заксобрания Санкт-Петербурга, как только слово взял оппозиционный депутат Максим Резник из “Партии Роста” в среду 23 января.