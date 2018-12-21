За новогодние праздники выросло число туристов из балтийских стран в Петербург

За период с 30 декабря по 13 января самое большое количество иностранцев, решивших посетить Петербург на автобусах, представляли граждане Эстонии. Также город пользовался популярностью у жителей Латвии, Финляндии, Литвы и Республики Беларусь. Причем число

последних по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло в 2,5 раза.





"Несомненно, Санкт-Петербург в новогодние праздники интересен жителям соседних стран, но также в город направлялись и те, кто проводил несколько дней отпуска в Таллине или Риге - например, это граждане Литвы или Республики Беларусь", - отмечает генеральный директор

АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель.



Рост интереса к Петербургу связан и с имиджем города - в этом году он был признан одним из лучших российских мегаполисов для посещения в новогодние и рождественские каникулы.



Среди жителей стран дальнего зарубежья поездки в Петербург из городов Прибалтики выбрали граждане Китая, Тайваня, Кубы, Бразилии, Чили и Парагвая. Самым популярным для них было отправление из Таллина.



