В Санкт-Петербурге троих угонщиков поймали за попыткой украсть Hyundai. Один из них подделал права





В полиции Петербурга сообщили, что трое угнали как минимум шесть машин в разных районах Северной столицы. Один из них подделал водительское удостоверение — а это ведет к возбуждению параллельного уголовного дела. Сейчас один мужчина отпущен под подписку о невыезде, а двое других взяты под стражу.





В Санкт-Петербурге поймали трех угонщиков автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД 23 января. Среди подозреваемых двое мужчин 29-ти лет и одна женщина 38-ми лет — их задержали, когда они пытались украсть Hyundai Solaris.