Прокуратура обнаружила еще в трех районах Петербурга некачественную зимнюю уборку

В эти дни на территории района более 15 человек получили различные травмы. Обязанность по уборке тротуаров и улиц по этим адресам возложена на СПб ГУДП «Центр».

Прокуратура района директору предприятия внесла представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных в некачественной уборке лиц к ответственности.



В Пушкинского районе также обнаружены факты некачественной зимней уборки. В поселке Шушары по восьми адресам на крышах имеется наледь и сосульки, по семи адресам придомовая территория не очищена от снега, противогололедная обработка не произведена, по шести адресам сформированы снежные валы высотой и шириной более одного метра.

С начала 2019 года в Пушкине из-за падений снега и наледи с крыш жилых домов пострадали два автомобиля. .

Прокуратура руководителям названных организаций внесла представления об устранении нарушений.



В Калининском районе прокуратура проверила соблюдение управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, порядка зимней уборки придомовых территорий. В ходе роверки выяснилось, что ТСЖ «Сердце Гражданки», ТСЖ «Содружество», ЗАО «УК «Лидер», ООО «Дом Сервис», ООО «УК «Академ-Парк» нарушаются правила зимней уборки: территория не обрабатывается противогололедными материалами, снег с дорожек, аллей и тротуаров не очищается, вывоз снега не производится.

Руководителям этих организаций прокуратура внесла представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.







