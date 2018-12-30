



В 2019 году жительницы города смогут получить подготовку по 47 программам — список включает бухгалтерию, сфера закупок, работу с детьми, менеджмент, маркетинг и многое другое.





В прошлом году примерно три четверти женщин из 530 прошли переподготовку, а остальные занимались развитием профессиональных навыков. Молодые матери признают, что в декрете можно успевать учиться, сообщили в службе, благодаря появившемуся свободному времени.





Чтобы записаться на обучение, нужно представить в Агентство занятости

населения паспорт и свидетельство о рождении сына или дочери.





В Санкт-Петербурге сотрудники службы занятости обучат тысячу женщин в декретном отпуске, сообщили Gazeta.SPb в службе занятости населения Санкт-Петербурга. Это почти в два раза больше, чем в 2018-ом году.