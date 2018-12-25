Благодаря судебным приставам установлены водоотливы на крыше дома в центре Петербурга





Между ООО «ПетербургСтройСоюз» и одним из Жилкомсервисов Центрального района города был заключен договор на выполнение работ по проведению капитального ремонта крыши многоквартирного дома на Загородном проспекте. По прошествии времени были выявлены факты некачественно выполненных работ, повлекшие за собой протечку

кровли над двумя квартирами. Для того чтобы обязать организацию устранить недостатки, заказчику пришлось обратиться с исковым заявлением в суд.



Исполнительный лист для принудительного исполнения был направлен в

Куйбышевский отдел Центрального района УФССП России по Петербургу. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав разъяснил представителю организации последствия уклонения от исполнения решения суда. Требуемые работы были выполнены, однако не в полном объёме – на крыше не был заменён свес желоба для обеспечения водоотведения до ливнестока. Руководитель организации был предупреждён об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда). Через некоторое время судебному приставу поступила информация о том, что оставшаяся часть работ была

выполнена. Проведённая совместно с представителем взыскателя проверка подтвердила, что решение суда исполнено в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.