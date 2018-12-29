В Красносельском районе Петербурга жилищное агентство отдало фирмам 27 зданий без согласия города





В прокуратуре сообщили, что 27 зданий составляют более 20% недвижимого имущества, которым агентство заведовало. Сотрудники ведомства собираются привлечь виновных к административной ответственности.





В Красносельском районе Петербурга жилагентство отдало коммерческим фирмам 27 зданий на 8 тысяч м2, не спросив об этом комитет имущественных отношений города, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 23 января. Предполагалось, что фирмы будут пользоваться помещениями абсолютно бесплатно, что город, конечно, не устроило бы.