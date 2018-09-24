На рынке труда в Петербурге вырос уровень зарплаты





На протяжении всего 2018 года наблюдался интенсивный рост вакансий и резюме. Пик интереса компаний к поиску новых сотрудников пришелся на весну и лето – в среднем прирост предложений о работе составлял 28%, если сравнивать с показателями 2017 года. К четвертому кварталу динамика немного снизилась, и в период с октября по декабрь 2018 года петербургские работодатели разместили на 13% больше вакансий, чем за аналогичный период 2017 года.

Соискатели тоже активно выходят на открытый рынок труда. Причем небольшой сезонный спад наблюдался лишь летом, когда прирост резюме снизился с 20%-21% в первом и втором кварталах до 17%-15% в третьем и четвертом кварталах соответственно.

В структуре рынка вакансий Петербурга заметны хоть пока и небольшие, но интересные изменения, произошедшие за год. Доля предложений о работе в сфере продаж от общего количества вакансий в городе по-прежнему велика, но она продолжает снижаться (с 31% в 2017 году до 29% в 2018 году). В тройке лидеров по популярности у работодателей также ИТ-специалисты и производственный персонал. Не драматично, но все-таки уменьшилась в общей структуре доля рынка вакансий для начинающих специалистов и студентов (с 10% до 9%). Молодые специалисты без опыта работы сегодня испытывают определенные сложности с трудоустройством. Проблемы на рынке труда есть и в сфере бухгалтерии, управленческого учета, финансов предприятия, поскольку работники этой специализации в большей степени страдают от последствий автоматизации.





В общей структуре вакансий Петербурга растет доля вакансий для административного и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики, строительства и недвижимости, консультирования, медицины и фармацевтики. Это общемировой тренд. Потребность в привлечении рабочего и производственного персонала, водителей, курьеров, продавцов-консультантов у компаний будет расти. Продолжится борьба работодателей и за квалифицированных ИТ-специалистов и всех тех, кто связан с этой технологичной сферой, а также менеджеров по продажам в сегменте b2b.

С другой стороны, если посмотреть на количественный прирост вакансий в различных профобластях в 2018 году по отношению к 2017 году, ни в одной сфере не было зафиксировано падений в динамике. Работодатели стали активнее искать госслужащих, представителей домашнего и рабочего персонала, представителей профобластей безопасности, добычи сырья и науки, образования. В меньшей степени увеличилось число предложений о работе за прошедший год для страховщиков, бухгалтеров, начинающих специалистов и студентов, специалистов банковского сектора.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях заработной платы в Петербурге для работников из разных профобластей в четвертом квартале на hh.ru составил 42,5 тыс. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 2,5 тыс. рублей. Зарплатные ожидания соискателей все равно оказались выше – в среднем, судя по данным из резюме, петербуржцы рассчитывают на 45 тыс. рублей. По аналитике проекта «Карта вакансий» HeadHunter, работникам уровня «специалист» и «ведущий специалист» по итогам четвертого квартала компании в вакансиях в среднем предлагали 56,3 тыс. рублей



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что жителям Петербурга обещают повышение зарплат в 2019 году.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

За прошедший год на рынке труда Петербурга количество вакансий увеличилось на 24%, резюме – на 18%. Практически на 6% вырос уровень заработных плат, указанных в предложениях о работе на hh.ru, в конце 2018 года по сравнению с началом года, сообщили аналитики HeadHunter Северо-Запада.