В Санкт-Петербурге мальчик из семьи мигрантов попал в больницу после подпольного обрезания





Медики сообщили, что мальчик в тяжелом состоянии: он потерял много крови, у него анемия второй степени. Его отец, мигрант из Киргизии 31-го года, признал, что за два до этого 20 января отвез мальчика на Спасский переулок, где некий “доктор” провел неаккуратную операцию, сообщили правоохранительные органы. Мужчина прождал целый день, прежде чем обратиться за квалифицированной медицинской помощью.





Цены на обрезание в Санкт-Петербурге имеют широкий спектр: от 500 рублей до 70 тысяч. Средняя стоимость операции в частной клинике — около 15 тысяч.





В Санкт-Петербурге ночью 22 января в детскую больницу привезли мальчика 5-ти лет после неудачного обрезания, сообщает АН “Оперативное прикрытие”.