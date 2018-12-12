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В Гатчине мужчина ночью пришел в гости к знакомому, отнял у него ноутбук и сбежал

10:17
Тэги: ограбление, гатчина, ноутбук
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Тэги: ограбление, гатчина, ноутбук



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