В Гатчине мужчина ночью пришел в гости к знакомому, отнял у него ноутбук и сбежал





На него написал заявление его знакомый, мужчина 48-ми лет; по его показаниям, задержанный пришел к нему в гости на ул. Хохлова около 3 часов ночи, силой отнял ноутбук Lenovo и сбежал. У задержанного 36-ти лет забрали ноутбук и вернули владельцу, сообщили в полиции.





Полицейские сообщают, что уже возбудили дело о грабеже — согласно УК РФ, задержанный может сесть в тюрьму на пять лет.





Во вторник 22 января в Гатчине полицейские задержали мужчину за грабеж, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.