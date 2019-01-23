Трассу А-114 перекрыли в обе стороны из-за столкновения четырех машин: есть пострадавший (фото)





Имеется пострадавший. Сейчас на место аварии прибыли сотрудники организации, занимающейся обслуживанием трассы, и дорожные службы. Пока что неизвестно, на какое время движение прекращено.







Погодные условия приводят в повышенному числу ДТП в Ленинградской и области и в Санкт-Петербурге. Так, в понедельник в Санкт-Петербурге обновили аварийный рекорд .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"









Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Утром 23 января в среду перекрыли дорогу А-114 на 385 км “Вологда-Тихвин”, сообщили ФКУ Упрдор “Северо-запад”. Движение в обе стороны остановлено из-за аварии: столкнулось четыре автомобиля, в том числе один тяжелый грузовик.