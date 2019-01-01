Пожар в арбитражном суде Санкт-Петербурга на Суворовском пр. начался из-за обогревателя





По данным канала, суд не будет работать в том числе и 23 января. Пожар в комнате распространился на площадь в 12 м2. По последним данным УМЧС, на месте происшествия работали 33 единицы техники РСЧС и 121 пожарный. Из здания пришлось вывести 100 человек.





Установлена предварительная причина пожара в арбитражном суде на Суворовском пр. Санкт-Петербурга 22 января, сообщает telegram-канал “Аварийный Петербург”. Предположительно, кто-то оставил обогреватель включенным на ночь в подсобке. Сейчас подсчитывают размер ущерба.