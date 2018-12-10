Несовершеннолетняя девушка наглоталась таблеток на Васильевском острове Санкт-Петербурга





Несовершеннолетнюю увезли на машине “Скорой” с ул. Кораблестроителей. Медики сообщают, что девушка отравилась лекарственными препаратами. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили в полиции. Сейчас сотрудники органов выясняют детали произошедшего — пока что не сообщается, что именно девушка приняла и почему.









В полицию Василеостровского района позвонили из больницы и сообщили, что к ним ночью во вторник 22 января поступила девушка 16-ти лет с острым отравлением, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.