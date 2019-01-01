Неизвестный напал на 90-летнего пенсионера сзади, когда тот входил в свою квартиру в Красном Селе





Старик сообщил полиции, что мужчина избил его и заставил отдать деньги и бытовую технику, угрожая ножом. Ему достались 7 тысяч рублей, мобильный телефон, сервер, DVD-камера — злоумышленник забрал даже наушники и сбежал. Сейчас полицейские возбудили дело по факту разбоя и ищут напавшего. Пенсионер не пострадал и в госпитализации, по-видимому, не нуждается.





Во вторник 22 января в Красном Селе неизвестный напал на пенсионера 1928 года года рождения, когда тот входил в квартиру, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.