Утренние пробки в Санкт-Петербурге достигли восьми баллов. Вечером ждут новый снегопад





Стоит север города: особенно тяжело на Светлановской площади — сервис указывает, что трамваи стоят, и возможно, мешают движению. Как всегда пробки в Кудрово, на Октябрьской наб. и пр. Обуховской обороны. Южные въезды в Санкт-Петербург испытывают большую транспортную нагрузку.





Автомобилисты Санкт-Петербурга терпят очередное утро в дорожных пробках в среду 23 января: по данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе осложнилась до восьми баллов и разъезжаться по рабочим местам жители города будут еще минимум час.