Ночью в Санкт-Петербурге тушили мансарду дома и подвал пятиэтажки в Московском районе

В ночь на 23 января в Санкт-Петербурге горели подвал дома и мансарда, передали Gazeta.SPb в УМЧС по Петербургу и области.





Сначала поступил вызов о пожаре в Курортном районе: там загорелась мансарда жилого дома на Путейской ул. Его потушили в 02:20, хотя вызов поступил в 23:39. К месту происшествия приехало три пожарные машины и 12 спасателей, сообщили в МЧС.





В Московском районе на Яковлевском переулке загорелся подвал пятиэтажки, передали в МЧС. Площадь возгорания составила 12 м2 — на вызов приехало пять пожарных экипажей и 19 специалистов.



