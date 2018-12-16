Писатель фантастики, ученый и переводчик Михаил Ахманов умер в 73 года в Санкт-Петербурге





Вишневский заметил, что, по его мнению, Ахманов был наиболее талантливым писателем фантастики после Стругацких.





Писателю исполнилось 73 года. Михаил Нахмансон (Ахманов — псевдоним) жил, работал и умер в Санкт-Петербурге. Хотя школу он окончил в Смоленске, поступил на физфак ЛГУ и даже имел кандидатскую степень физико-математических наук. Перевел много англоязычной фантастики, сам написал более 40 романов, известен за труды о сахарном диабете. Входил в состав Союза писателей.





Скончался писатель Михаил Ахманов 10 января, стало известно об этом спустя почти две недели. Свои соболезнования выразил лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский в соцсети 22 января.