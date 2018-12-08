Стало известно, кто уже через месяц может получить в Голливуде премию “Оскар-2019”





За звание главного фильма года соревнуются восемь фильмов: в шорт-лист попал даже супергеройский боевик “Черная пантера” от студии Marvel. Фаворитами считают “Богемскую рапсодию”, которая уже получила “Золотой глобус”, “Зеленую книгу” и фильм “Рома” Альфонсо Куарона — у него в этом году 10 номинаций.





На награду лучшего актера претендуют Рами Малек, сыгравший Фредди Меркюри, Брэдли Купер за главную роль в “Звезда родилась”, Кристиан Бейл, Вигго Мортенсен и Уильям Дэфо. Среди актрис номинированы Леди Гага, Гленн Клоуз, Оливия Колман и другие.





Интересной номинацией кинокритики, как правило, считают “Лучшего режиссера”: здесь отметить могут Альфонсо Куарона (который уже получил “Золотой глобус”), Спайка Ли, Адама МакКея, Йоргоса Лантимоса и Павла Павликовского.





Кинопремия “Оскар” до сих пор считается одной из наиболее престижных, несмотря на обвинения последних годов в “предсказуемости”. Ее проводят с 1929 года





В Голливуде 22 января назвали претендентов на “Оскар-2019”, сообщает “Интерфакс”. Победителей объявят 24 февраля.