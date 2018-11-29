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Для владельцев электрических плит планируют за 15 лет отменить льготы на электроэнергию
07:43
Тэги: электроэнергия, минэнерго, тарифы
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