Для владельцев электрических плит планируют за 15 лет отменить льготы на электроэнергию





К реформе собираются подходить осторожно, сообщает газета, чтобы не допустить излишнего социального недовольства. В предприятии АКРА заявили, что среднее хозяйство будет укладываться в базовую норму с запасом (среднее потребление составит примерно 200 кВт/ч) — на повышенный тариф перейдут только семьи, где живут как минимум четверо, сообщает газета.









Минэкономики хочет ввести нормы потребления энергии для населения, сообщает газета “Коммерсантъ” 22 января. Для владельцев электрических плит и для жителей деревень постепенно за 15 лет отменят все льготы на электричество. Планируется ввести три тарифа: базовый (до 300 кВт/ч), повышенный (300-500) и экономобоснованный (>500).