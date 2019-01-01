Около перекрестка Сизова и Королева маршрутка попыталась выпихнуть иномарку с дороги





Свидетели сообщают, что маршрутка попыталась выдавить иномарку с дороги. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях: одни выражают недовольство манерой вождения маршрутчиков (летят камни в сторону мигрантов, которые часто устраиваются в маршрутные такси на работу), другие замечают, что лезть вперед, если ты видишь, что тебя подрезают, не стоило.





В результате ДТП никто не пострадал и, как отмечают свидетели, авария не помешала движению на участке.





В социальных сетях вечером 22 января рассказали о ДТП в Приморском районе: маршрутное такси столкнулось с Chevrolet около перекрестка Королева и Сизова, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.