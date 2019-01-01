



Бондаренко отметил, что из-за долгих морозов на дорогах начали применять гранитную крошку — напомним, она лучше защищает от скольжения, но дороже — при этом есть мнение, что забивает канализацию.





На дорогах 22 января работали 1159 машин, во дворах трудятся 8 тысяч дворников и 700 единиц техники, наледь и снег с крыш сбрасывают 1,5 тысячи рабочих, сообщили в Смольном.





При этом пробки в 8-9 баллов из-за снега и гололеда с Санкт-Петербурге регистрируют теперь и утром и вечером, а понедельник 21 января стал рекордным по числу ДТП за один день, сообщили в ГИБДД.





Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко считает, что жители Петербурга стали меньше жаловаться на плохую уборку улиц, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.